قزيط: اختيار ممثلي مجلس الدولة في لجنة «6+6» سيكون بقرار من المشري

أكد عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، أن اختيار ممثلي المجلس بلجنة «6+6» لإعداد القوانين الانتخابية سيكون بقرار من رئيس المجلس، خالد المشري.

وقال قزيط في تصريحات صحفية: “قرار المشري سيكون بناء على التزكيات التي جُمعت من الأعضاء وبتشاور مع رؤساء اللجان”.