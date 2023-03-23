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قزيط: اختيار ممثلي مجلس الدولة في لجنة «6+6» سيكون بقرار من المشري

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، أن اختيار ممثلي المجلس بلجنة «6+6» لإعداد القوانين الانتخابية سيكون بقرار من رئيس المجلس، خالد المشري.

وقال قزيط في تصريحات صحفية: “قرار المشري سيكون بناء على التزكيات التي جُمعت من الأعضاء وبتشاور مع رؤساء اللجان”.

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صحيفة الساعة 24

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