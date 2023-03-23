عودة مدفع الإفطار إلى ميدان الشهداء

أعلنت بلدية طرابلس المركز إطلاق مدفع الإفطار من جديد مع آذان صلاة المغرب بميدان الشهداء في العاصمة.

ووجهت بلدية طرابلس المركز عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” دعوة عامة للمواطنين اليوم الخميس الأول من رمضان لحضور احتفالية مراسم إطلاق مدفع الإفطار من جديد مع آذان صلاة المغرب بميدان الشهداء.

وهناك العديد من القصص التي تُروى حول موعد بداية هذه العادة الرمضانية حيث كان المدفع ينتصب فوق السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس قبالة البحر وكان صوت طلقات المدفع تقليدا رائعا في طرابلس يعلن نهاية يوم من أيام شهر الصيام.