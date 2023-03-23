قائد العملية «إيريني»: هدفنا حماية أمن أوروبا.. ونتائجنا في ليبيا «مهمة»

قال قائد عملية إيريني البحرية الأدميرال ستيفانو توركيتو إن التمديد للعملية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط هو تأكيد على النتائج المهمّة التي تحققت.

وقال توركيتو في حوار مع وكالة نوفا الإيطالية إن تأكيد ثقة الدول الأعضاء والمساهمة بالموارد البشرية والمادية والتي قرّرت الاستمرار بضمانها حتى عام 2025 لا سيّما في الوضع الجيو سياسي الحالي الحساس هو حافز إضافي لإدراكنا أهمية عملنا الهادف إلى حماية أمن أوروبا والاستقرار في ليبيـا وشمال إفريقيا.

ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي جاء لتأكيد الأهداف الثانوية للعملية والتي ستواصل إيريني جمع المعلومات المفيدة لمقارنة الاتجار غير المشروع ليس فقط بالأسلحة إلى ليبيـا ولكن أيضًا بالنفط ولا يقلّ أهميّة عن البشر إلى أوروبا.

ووفقًا لتوركيتو سيستمرّ النهج المتكامل للاتحاد الأوروبي تجاه ليبيـا ومتى سمحت الظروف بذلك لبناء قدرات وتدريب مؤسّسات الدولة الإفريقية المسؤولة عن إنفاذ القانون البحري ” SAR ” إلى أن تكون قادرة على العمل بفعالية وفقًا للاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان في المياه الخاضعة لولايتها.