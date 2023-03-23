الأمم المتحدة الإنمائي: ازدهار سبها سيكون حافزا لكل الجنوب الليبي

أكد المدير المقيم لصندوق الأمم المتحدة الانمائي مارك اندري فرانش خلال لقائه عميد بلدية سبها بلحاج علي أن الازدهار في سبها سيكون حافزاً لكل الجنوب الليبي.

ووصف المدير المقيم لصندوق الأمم المتحدة في تغريدة له بموقع “تويتر” لقائه مع عميد البلدية بالمثمر مبينا أنه جرى خلاله بحث الشراكة المتنامية مع سبها لبناء السلام وسبل التعافي الاقتصادي ودعم أصحاب الأعمال الجديدة.

وأعرب المدير المقيم لصندوق الأمم المتحدة عن امتننانه لشركاء صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في الجنوب من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والنرويج وبريطانيا وصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سبها أن اللقاء يهدف إلى تعزيز التواصل وتحسين عملية التنسيق فيما يتعلق بالمشاريع الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها عن طريق صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في بلدية سبها، والتي تهدف إلى دعم الاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة .