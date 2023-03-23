الطقس: تكاثر للسحب على أغلب مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار هذه الليلة وصباح الغد على بعض مناطق الشمال الشرقي

طرابلس 23 مارس 2023 (وال)- تتكاثر السحب على أغلب مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار خفيفة وتكون جيدة على بعض مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بخلايا رعدية، مع تراجع في درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن يستقر الجو بداية من يوم الغد على المناطق الغربية ويشمل الاستقرار يوم السبت أغلب مناطق ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

ستشهد حالة السماء تكاثر للسحب هذا اليوم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة خاصة على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراته والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (17-21)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد

تكاثر للسحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة هذه الليلة وصباح الغد على المناطق الممتدة من بنغازي والجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية قد تؤدى إلى جريان الأودية المحلية وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-22)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب في مناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 28)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة

ستكون فيها حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على الواحات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (26-30)مْ، وتسجل انخفاض من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم عند الساعة (19:20) وسيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:05).

(وال)

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