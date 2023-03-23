ليبيا.. ألمانيا تمدد مشاركة جيشها في “إيريني” لعام آخر

أعلن مجلس الوزراء الألماني، مشاركة الجيش في عملية “إيريني” التي يقودها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط لمدة عام آخر، حتى نهاية أبريل 2024.

وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، إن المهمة الرئيسية للعملية تظل هي تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الهدف تعزيز استقرار ليبيا والإسهام بشكل فعال في عملية السلام في البلاد.

ومن المقرر أن تصدر موافقة من البرلمان الألماني على تفويض بإرسال 300 جندي للمشاركة في المهمة.

وتهدف العملية إلى منع التصدير غير المشروع للنفط، سواء النفط الخام أو المنتجات النفطية المكررة من ليبيا، والمساعدة في مكافحة نموذج أعمال شبكات التهريب عبر تجميع معلومات.

وأجرت «إيريني» عمليات تفتيش على متن 25 سفينة مشبوهة منذ إطلاقها مارس العام 2020، صادرت شحنات اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة في ثلاث مناسبات، وحولت السفن إلى ميناء في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وفي تسع مناسبات، رفضت تركيا السماح لأفراد العملية بصعود السفن المشبوهة، التي تحمل علمها، وتفتيشها.