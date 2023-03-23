خلال الاجتماع الدوري الرابع في المرج..اقعيم يناقش حزمة من الملفات والقضايا

أخبارليبيا24

ناقش وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية فرج اقعيم، خلال الاجتماع الدوري الرابع لقيادات وزارة الداخلية في مدينة المرج اليوم الخميس، حزمة من الملفات والقضايا المهمة.

وتطرق اقعيم إلى المنظومة الإلكترونية المُوحّدة لضبط المطلُوبين وتقديمهم للعدالة، بالإضافة للوقوف على سير العمل الأمني وخلق آليات مُنظمة تدعم عمل مُنتسبي هيئة الشرطة .

واستعرض وكيل الوزارة التقييم العام لكفاءة الضُباط وضُباط الصف والمُوظفين خاصةً المُستجدّين.

وشدد اقعيم على أهمية الضبط والربط والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية وأداء المهام والواجب بالصورة المُثلى.

وأكد الوكيل على ضرورة الاِرتقاء بمستوى العمل الأمني وتنظيم وتطوير وتوزيع مهام رجال الشرطة كلٌ حسب كفاءته ، بما يخدم الصالح العام والمُواطنين في كافة مُدن ومناطق البلاد