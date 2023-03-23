الأبح: حكومة الدبيبة هي المعرقلة لحل أزمات بلدية الزاوية الغرب

أكد عبد الكريم الأبح، عميد بلدية الزاوية الغرب، أن حكومة الدبيبة لم تساهم في حل الأزمة داخل البلدية بل هي المعرقلة.

وقال الأبح في تصريحات صحفية: “مصارف بلدية الزاوية الغرب تعاني والمواطنون متكدسون ويُطالبون بمرتباتهم ولا يوجد أفراد حماية عليها، وتواصلنا مع الإدارة العامة لمصرف الجمهورية لحل الأزمة بتوفير موظفين لتسهيل توزيع السيولة قبل رمضان”.

وأضاف “شكلنا لجنة مع الحرس البلدي لمتابعة وضع ارتفاع الأسعار، ونعاني من التهميش في توزيع البنزين وهناك طوابير طويلة أمام المحطات، كما أن مديرية الأمن عاجزة عن الوصول للمتهمين أو القيام بدورها بسبب عدم وجود سيارات لتنفيذ المهام”.