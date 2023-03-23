وزارة الداخلية: بدء تركيب الأنظمة الرقمية بمديرية أمن الكفرة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس بدء تركيب الأنظمة الرقمية بمديرية أمن الكفرة.

وبينت وزارة الداخلية أن الأنظمة الرقمية تشمل نظام البلاغات والاستعلام الأمني الموحد ونظام إصدار شهادة الحالة الجنائية الإلكترونية ونظام غرف العمليات الذكية والاستجابة السريعة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن ذلك يأتي في إطار توحيد المؤسسة الأمنية والسعي لربط جميع مديريات الأمن لإتاحة الخدمات الأمنية للمواطنين وتوفيراً للوقت والجهد.

ولفتت وزارة الداخلية أن الفرق الفنية التابعة لمركز المعلومات والتوثيق هي من تقوم بتركيب الأنظمة الرقمية بمديرية أمن الكفرة.