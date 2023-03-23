مسؤول إيطالي: على الاتحاد الأوروبي التدخل لاعتراض أي حركة بحرية غير مشروعة في ليبيا

الوطن| رصد

قال القائد السابق للقيادة البحرية الإيطالية في صقلية، نيكولا دي لافيتشي، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي، إطلاق مهمة اعتراض بحرية في ليبيا وتونس، مشيراً إلى ضرورة وجود تدخلات انتقائية في المياه الليبية وضد الهياكل اللوجستية حول الاتجار بالبشر.

وأوضح أن الاعتراض البحري يُبقي الحركة البحرية غير المشروعة تحت السيطرة وكذلك التهديدات الإرهابية، داعياً إلى استخدام النقاط الساخنة التي سيتم إنشاؤها في ليبيا وتونس.

وأضاف أنه يجب أن تمول عملية الاعتراض البحري من قبل الأمم المتحدة، ويديرها الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن الهدف الاستراتيجي هو إعادة الاستقرار وبناء الدول على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.