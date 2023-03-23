المنفي يبحث مع وفدًا من فزان عراقيل ومشاكل المنطقة بصفة عامة

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بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع وفداً من فزان العراقيل والمشاكل التي تعاني منها المنطقة بصفة عامة.

وتطرق المنفي خلال اللقاء أمس الأربعاء بطرابلس، إلى نقص إمدادات الوقود والغاز ودعم القطاع الصحي والبنية التحتية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، بالتنسق مع دول الجوار.

وطالب وفد فزان بضرورة التمثيل العادل في المناصب العسكرية والتنفيذية.

وأكد الوفد دعمهم للمجلس الرئاسي وخطواته لتحقيق وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه لتكون نواةً للاستقرار والسلام في ليبيا.