الدريجة: ليبيا استهلكت أكثر من نصف احتياطيات نفطها المؤكدة

نفى محسن الدريجة، الخبير الاقتصادي الليبي، وجود اكتشافات نفط وغاز جديدة، في حوض سرت البري والبحري وحوض صبراتة، معتبراً أن ليبيا استهلكت اكثر من نصف احتياطيات نفطها المؤكدة حوالي 30 مليار برميل من حوالي 48 مليار برميل من اجمالي الاحتياطيات المؤكدة.

كتب قائلاً على فيسبوك: «نشرت بعض الصفحات تقرير لهيئة المسح الجيولوجي الامريكية عن اكتشافات نفط وغاز في حوض سرت البري والبحري وحوض صبراتة. الحقيقة ان المنشور قديم ونشرته الهيئة اكثر من مرة والنسخة المشار اليها في المقالات نشرت تقديرات عام 2010. وهو مقال حول احتمالات وجود كميات من النفط والغاز اضافية. هذه الاحواض مستكشفة بنسبة كبيرة. فحوض صبراتة هو مكان وجود حقل البوري وبحر السلام ومنطقة الانتاج المشترك مع تونس. وحوض سرت هو مكان وجود حقول السرير والظهرة و 103 وهو مستكشف الى حد كبير.»

وتابع قائلاً: «ليبيا استهلكت أكثر من نصف احتياطيات نفطها المؤكدة حوالي 30 مليار برميل من حوالي 48 مليار برميل من اجمالي الاحتياطيات المؤكدة. المتبقي حوالي 18 مليار برميل. لم يتم اكتشاف اي حقول كبيرة منذ عام 1991 واغلب الاكتشافات صغيرة لا تعوض الانخفاض في الاحتياطيات. طرح مناطق للاستكشاف مرتين منذ عام 1991 لم يؤدي الى اكتشافات تعوض ما تم استهلاكه.»

وواصل قائلاً: «ليبيا لاتزال بها مناطق غير مستكشفة وربما تكون فيها كميات اخرى ولكن التوقعات شئ ونتائج الاستكشاف شئ اخر. نعم هناك نفط صخري وهناك مساحات شاسعة من البحر لم تستكشف بعد ولكن الانتاج من هذه المصادر مكلف. مثلاً حقل البوري يكلف حوالي 35 دولار لانتاج برميل واحد.»

واختتم قائلاً: «ماتبقى من احتياطيات ليبيا من النفط يكفي لتغيير ليبيا وتحويلها الى دولة ناجحة بعد استنفاذ النفط ولكن الامر يتطلب العمل الفوري والتفكير والعمل بجدية للخروج من حالة الاعتماد الكلي على النفط. ولهذا استغرب هذه الاخبار الغير صحيحة التى تدعو للاستمرار في الاعتماد على النفط مستخدمة مقالات قديمة عن احتمالات وليس واقع. الكثير من الدول نجحت بدون نفط ولكنها دول تحب العمل واتقانه.»