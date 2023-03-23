المركزي الليبي.. مشكلة السيولة أصبحت من الماضي

قال مدير إدارة الرقابة على المصارف بالمصرف المركزي،أن العمل مستمر مع المصارف التجارية لتوفير السيولة، مؤكدا أن “مشكلة السيولة أصبحت من الماضي”.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد ظهر اليوم الخميس، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس برئاسة وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، ضم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومستشار محافظ المصرف المركزي، ومدير إدارة الرقابة على المصارف، ومدير إدارة الأصدار ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالمصرف المركزي، وعدد من المديرين بوزارة لحكم المحلي

وخصص الاجتماع لمتابعة خطة توفير السيولة بالمصارف التجارية، حيث أكد المصرف المركزي أن السيولة متوفرة ولا يوجد بها أي مشاكل، وأن المصرف على استعداد لأي احتياجات، مشيرا إلى أنهم قاموا بعدد من الإجراءات أهمها رفع قيمة سحب البطاقة الذاتية إلى ألف دينار وبطاقة الشراء إلى 4 ٱلاف دينار، مع وجود عدد من الإشكاليات بسبب الطيران تمت معالجتها في بعض المدن مثل غات أوباري.

واتفق الحضور في ختام الاجتماع على تشكيل غرفة خلال شهر رمضان بين وزارة الحكم المحلي والمصرف المركزي، لمتابعة أوضاع السيولة بالمصرف في البلديات ومعالجة أي مختنقات.وطمأن مدير إدارة الرقابة على المصارف بأن العمل مستمر مع المصارف التجارية لتوفير السيولة، مؤكدين أن”مشكلة السيولة أصبحت من الماضي”.