وفاة 5 مهاجرين أفارقة وفقدان 28 بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس

قال مسؤول في منظمة تونسية معنية بالحقوق لوكالة «رويترز» للأنباء اليوم، إن 5 مهاجرين أفارقة على الأقل لقوا حتفهم، وفُقد 28 آخرون بعد غرق قارب قبالة تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وأضاف رمضان بن عمر، المسؤول بـ«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، موضحاً أن خفر السواحل التونسي أنقذ 5 مهاجرين كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة سواحل مدينة صفاقس الجنوبية، وأنهم كانوا في حالة نفسية سيئة. ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعليق من السلطات التونسية. وأصبحت سواحل صفاقس منصة انطلاق رئيسية لرحلات قوارب تقل فارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط أملاً في حياة أفضل في أوروبا.

يأتي هذا الحادث وسط زيادة كبيرة في أعداد قوارب الهجرة من السواحل التونسية باتجاه إيطاليا، وفي خضم حملة تنفذها السلطات التونسية لتعقب مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء يقيمون في تونس بشكل غير قانوني. وتشير بيانات غير رسمية للأمم المتحدة إلى أن 12000 شخص، ممن وصلوا إلى إيطاليا هذا العام، أبحروا من تونس، مقابل 1300 في الفترة ذاتها من عام 2022، في تكرار لنسق سابق كانت ليبيا بموجبه نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين.

والشهر الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن موجات الهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء «مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في تونس»، وقد قوبلت التصريحات بانتقادات واسعة النطاق من جماعات حقوقية ومن الاتحاد الأفريقي. وأمر سعيد القوات التونسية بوضع حد لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على البلد.

وأشار مسؤول كبير في الأمم المتحدة إلى أن هذا القرار «أجبر كثيرين على الفرار من تونس، حتى لو لم تكن لديهم نية قبل ذلك لخوض الرحلة المحفوفة بالمخاطر وصولاً إلى أوروبا». وتعاني تونس من أسوأ أزمة مالية، مع تعطل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض، وسط مخاوف دولية من التخلف عن سداد الديون، مما أثار القلق في أوروبا، خصوصاً إيطاليا القريبة من السواحل التونسية.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن بلاده ترغب في أن يفرج صندوق النقد الدولي عن قرض قيمته 1.9 مليار دولار لتونس؛ إذ تخشى أن يؤدي نقص السيولة إلى زعزعة استقرارها، وانطلاق موجة جديدة من المهاجرين نحو أوروبا.