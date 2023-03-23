الأرصاد تحذر من جريان الأودية نتيجة غزارة الأمطار شرق البلاد

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من احتمالية جريان الأودية نتيجة سقوط أمطار غزيرة على المناطق الممتدة من بنغازي إلى طبرق والمناطق المجاورة لها.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن مناطق شمال شرق ليبيا تتأثر بتقلبات جوية من مساء اليوم الخميس وحتى نهار يوم غد الجمعة مع فرصة لهطول أمطار جيدة مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية ومتوقع أن تكون غزيرة أحيانا خاصة على (المناطق الممتدة من بنغازي إلى طبرق والمناطق المجاورة لها، التميمى، المخيلى، الجبل الاخضر، المرج والجغبوب) مما يتسبب فى جريان بعض الاودية المحلية وتجمع المياه فى الأماكن المنخفضة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين إلى أخد الحيطة والحذر خاصة الرعاة قرب مجرى الأودية.