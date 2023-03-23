شاهد الحلقة الاولى من مسلسل شط الحرية 5 الجزء الخامس – المجنونة وراسها

بدأت قناة تلفزيون المسار بعرض حلقات مسلسل شط الحرية 2023 الجزء الخامس من المسلسل، وحصلت قناة المسار على حقوق بث مسلسل شط الحرية الجزء الخامس والذي سيعرض خلال شهر رمضان عبر شاشتها .

ونشرت قناة تلفزيون المسار الحلقة الاولى 1 من مسلسل شط الحرية 5 والتي حملت عنوان المجنونة وراسها .

و شط الحرية هو مسلسل ليبي كوميدي يتناول العديد من المواضيع الاجتماعية والسياسية ويعرض في شهر رمضان وهو من تأليف فتحي القابسي وإخراج علي العروشي من إنتاج اتحاد وفناني أجدابيا عُرِض جزئه الأول على قناة ليبيا المستقبل وعُرِض الجزء الثاني والثالث والرابع على قناة ليبيا 218.

ويقوم المسلسل بنقد الواقع الليبي بطريقة فكاهية وتلائم المشاهدين وهو يحاكي واقع الليبيين بطريقة سياسية ساخرة لاقت استحساناً كبيراً من المشاهدين من جميع الفئات العمريه وهو يقوم على احياء ثقافة البادية الليبيه في عصر التكنولوجيا والتطور العلمي حيث يحاول الممثلين الحفاظ على اصولهم وجذورهم الثقافيه الليبيه العريقه في ظل التطور العلمي الكبير في المجتمع والعالم اجمع.