الماقوري: بدء عمل الشركات المصرية في الطريق الدائري طرابلس خلال أيام

قال وكيل وزارة العمل والتأهيل بحكومة الدبيبة، لشؤون الاستخدام علي الماقوري بشأن بدء عمل ائتلاف الشركات المصرية، إن في الأسبوع الأول من شهر رمضان سنستقبل ائتلاف الشركات المصرية، وقدوم العمالة المصرية إلى طرابلس، والأعداد الأولية تتجاوز الـ 2000 عامل مصري، والعدد أكبر من هذا، لأن المشروعات ضخمة، وهي (الطريق الدائري الثالث، وطريق أوباري – غات، وطريق الشويرف).

أضاف في تصريحات صحفية، أن وزارة العمل لديها استراتيجية تعمل من خلالها، وليست كل المهن مرضي عنها، بل هناك مهن محظورة لايحتاجها سوق العمل الليبي، وأن وزارة العمل لم تتوقف عن استجلاب العمالة الوافدة للجهات ذات العلاقة التي تطلب استجلاب، واليوم جهاز تنفيذ المرافق والإسكان تقدم بطلب استجلاب.

وتابع قائلاً: “اتفقت وزارة العمل مع مصلحة الجوازات والمخابرات ومدير جهاز تنفيذ المشروعات على آلية الاستجلاب، وأصبحت شبه جاهزة للتنفيذ، وبداية شهر مايو المقبل ستكون البداية، وهمنا الوحيد هو تحريك عجلة التنمية والإعمار.”