أمن بنغازي: شرطة الفعكات تضبط شخصًا ضرب أمه وأخيه وطردهم من البيت

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الفعكات تمكن من ضبط شخص قام بطرد ذويه والاعتداء بالضرب على أمه وأخيه.

وأوضحت مديرية الامن أن المتهم مطلوب لدى المركز في واقعة سرقة وواقعة تحطيم مركبة آلية.

وأكد المديرية أن معلومات وردت عن أحد الأشخاص مطلوب على ذمة عدة محاضر لدى مركز شرطة الفعكات ومركز شرطة القوارشة.

وأفادت مديرية الأمن، أن هذه المحاضر تتضمن اعتدائه على أمه وأخيه بالضرب وطردهم من المنزل وسرقة أغراض من إحدى الشقق اسطوانة غاز وشاشات عرض وأيضا تحطيم مركبة عمه والاعتداء عليه.

وأشارت إلى أن أعضاء التحريات توجهوا إلى المنزل الذي يختبئ به الشخص المطلوب وتم ضبطه والانتقال به إلى المركز.

وذكرت المديرية أنه بالاستدلال معه تبين أنه يدعى ع.ع.س من مواليد 1988 واعترف بما نسب إليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة.