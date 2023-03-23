الراجحي: أجرينا أول جراحة من نوعها في المخ لرضيع رغم قلة الإمكانيات

قال مدير عام مستشفى الهضبة الخضراء “محمد الراجحي” إنهم أجروا عملية جراحية دقيقة لطفل في عمر الشهرين كان يعاني من تشوه خلقى بالجمجمة، تسبب في ارتفاع الضغط داخل الدماغ، و تعد هذه الجراحة هي الأولى منذ تأسيس المستشفى قبل 45 عاما.

أضاف في تصريحات صحفية أن الفريق الطبي برئاسة استشاري المخ والأعصاب “رضا المزيرقي” نجح في إجراء العملية رغم قلة الإمكانيات التي يعاني منها المستشفى، و الجراحة تعتمد على توسعة الجمجمة من الجانبين لمنع تطاول الرأس خلال مراحل النمو.

واختتم: “نأمل من الجهات المسؤولة دعم المستشفى بالأدوات والمستلزمات الطبية حتى يتمكن الكادر الطبي والطبي المساعد من إجراء مثل هذه العمليات في طريق توطين العلاج بالداخل.”