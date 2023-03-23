وزارة الصحة: الاتفاق على عودة مرضى التوحد من الأردن واستكمال علاجهم بليبيا

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، لتنسيق الجهود وحلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه ملف مرضى التوحد.

واتفق المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد بحضور مدير عام مركز تشخيص وعلاج مرضى التوحد خالد النجار، وعدد من مديري الإدارات بديوان المحاسبة، على توفير مخصصات مالية للعقد المبرم بين مركز علاج التوحد والأكاديمية الأردنية للتوحد عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية لتوطين العلاج لمرضى التوحد الموجودين بالساحة الأردنية، واستكمال علاجهم داخل ليبيا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وجرى الاتفاق على سرعة مراجعة وسداد ديون مزودي الخدمات العلاجية الخاصة بمرضى التوحد بالساحة المصرية، وإيجاد آلية عاجلة تضمن رجوع مرضى التوحد بالساحة المصرية، وتلبية مناشدات أولياء الأمور بضرورة التدخل لعودة أبنائهم من خلال التنسيق بين رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (262) لسنة 2021م والخاصة بمراجعة وسداد الديون بالخارج .

وتم الاتفاق على إعداد محضر اتفاق يتم بموجبه تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن تبعية مركز علاج التوحد لوزارة الشؤون الاجتماعية بدلًا عن وزارة الصحة كما جرى خلال الاجتماع التباحث حول توفير المخصصات المالية للعقد المبرم بين مركز علاج التوحد والأكاديمية الأردنية للتوحد، بشأن إدارة والإشراف الفني وتشغيل المركز، وتوفير العلاج الملائم للمرضى داخل ليبيا.