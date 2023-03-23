المرصد الوطني للأرصاد الجوية يحذر من سقوط أمطار غزيرة بشمال شرق ليبيا

حذر المرصد الوطني للأرصاد الجوية هن هطول أمطار غزيرة مساء اليوم الخميس وصباح غداً الجمعة على مناطق شمال شرق ليبيا.

وقال المرصد في بيان إن مناطق شمال شرق ليبيا تتأثر بتقلبات جوية من مساء اليوم الخميس ونهار يوم الغد الجمعة مع فرصة لهطول أمطار جيدة مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية.

وتوقع المرصد أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً خاصة على ( المناطق الممتدة من بنغازي إلى طبرق والمناطق المجاورة لها – التميمى – المخيلى – الجبل الاخضر- المرج والجغبوب) مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وأكد المرصد الوطني للأرصاد الجوية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر خاصة للرعاة قرب مجرى الأودية.

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