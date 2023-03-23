ليف تحث السلطات الليبية على تبني قانون مجتمع مدني حديث

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حثت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الليبيين بشكل سريع لتبني قانون مجتمع مدني حديث.

وشددت ليف، بحسب تغريدة للسفارة الأمريكية في ليبيا على “تويتر” :”على أن يستوفي القانون الجديد أفضل الممارسات الدولية ليحل محل القانون 19″.

وأضافت السفارة الأميركية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المسؤولة الأميركية «شعرت

وأبدت مساعدة وزير الخارجية شعورها بالارتياح لسماع القادة الليبيين أن منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ستكون قادرة على العمل بشكل طبيعي في انتظار اعتماد قانون جديد.

وكانت ليف أجرت على مدى الأيام القليلة الماضية لقاءات مع الأطراف السياسية في طرابلس وبنغازي شددت خلالها على الإسراع في إقامة الانتخابات ودعمها لجهود المبعوث الأممي عبدالله ياتيلي.