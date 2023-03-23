ليبيا وتونس تتفقان إعادة تفعيل المركز الثقافي الليبي التونسي في البلدين

اختتم وفد رفيع من وزارة الثقافة التونسية، اليوم الخميس، زيارة عمل لليبيا استمرت عدة أيام، بحث خلالها مع مسؤولين من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بطرابلس سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين وكيف يمكن النهوض بها.

وقد اتفقت ليبيا وتونس عى ضوء هذا اللقاء على إعادة تفعيل المركز الثقافي الليبي التونسي في البلدين، والتعاون في حل المشاكل والصعوبات التي تواجه الدار العربية لكي تستأنف نشاطها وتستعيد مكانتها.

وجرى خلال المباحثات التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع اتفاق للتعاون الثقافي المشترك، واستعراض آفاق التعاون وبحث آليات العمل المشترك بين البلدين في شتى المجالات الثقافية.