ليبيا الان

مع زخم عودة الانتخابات..الحصادي: الأبواق المأجورة تسعى لإبقاء الوضع كما هو

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي أن ما وصفها بـ :”الأبواق المأجورة” بدأت لإبقاء الوضع على ماهو عليه مع زخم عودة الانتخابات.

وقال الحصادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”كما قلنا يبدو أن الحملة الوهمية بدأت والأبواق المأجورة تحركت”.

وأضاف عضو المجلس :”خروج هذه الأبواق من أجل إبقاء الوضع على ما هو عليه؛ بحجج واهية ومصالح مشكوفة وأحقاد مفضوحة،ونرجسية مضطربة”.

وتابع الحصادي :”لا شئ يعلو فوق إرادة الشعب الليبي المتطلع للانتخابات وتجديد الشرعية”.

وكان أشار إلى تغريدة سابقة له قال فيها :”عودة زخم الانتخابات بدأ يضيق الخناق على المتحكمين فى المال والقرار والنفوذ وعلى كل المستفيدين من هذا الوضع”.

وأضاف عضو المجلس في تغرديته في مطلع مارس الجاري :”ستبدأ حملة التبريرات الوهمية لإفساد الانتخابات ،وستتحرك معها الآلة الإعلامية والأبواق المأجورة ،برفقة الفتوى الدينية الشاذة الانتخابات 2023″.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك