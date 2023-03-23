مع زخم عودة الانتخابات..الحصادي: الأبواق المأجورة تسعى لإبقاء الوضع كما هو

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كشف عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي أن ما وصفها بـ :”الأبواق المأجورة” بدأت لإبقاء الوضع على ماهو عليه مع زخم عودة الانتخابات.

وقال الحصادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”كما قلنا يبدو أن الحملة الوهمية بدأت والأبواق المأجورة تحركت”.

وأضاف عضو المجلس :”خروج هذه الأبواق من أجل إبقاء الوضع على ما هو عليه؛ بحجج واهية ومصالح مشكوفة وأحقاد مفضوحة،ونرجسية مضطربة”.

وتابع الحصادي :”لا شئ يعلو فوق إرادة الشعب الليبي المتطلع للانتخابات وتجديد الشرعية”.

وكان أشار إلى تغريدة سابقة له قال فيها :”عودة زخم الانتخابات بدأ يضيق الخناق على المتحكمين فى المال والقرار والنفوذ وعلى كل المستفيدين من هذا الوضع”.

وأضاف عضو المجلس في تغرديته في مطلع مارس الجاري :”ستبدأ حملة التبريرات الوهمية لإفساد الانتخابات ،وستتحرك معها الآلة الإعلامية والأبواق المأجورة ،برفقة الفتوى الدينية الشاذة الانتخابات 2023″.