“مهمتها الإشراف على الانتخابات”.. أوحيدة: لا بد من حكومة “تكنو قراط”

أكد عضو مجلس النواب “جبريل أوحيدة” على ان البرلمان سيناقش في جلسته القادمة والمقرر عقدها يوم الاثنين بحسب دعوة رئيس المجلس المستشار ” عقيلة صالح “قوانين الإنتخابات القادمة والتي من المقرر الإنتهاء منها شهر يونيو المقبل, كما سيتم خلال الجلسة اختيار أعضاء لجنة 6+6 من خلال الإنتخاب او التزكية

وأشار أوحيدة في تصريحات صحفية الى ان مجاساالنواب والدولة منقسمان الا ان الأغلبية تتجه نحو التوافق لاجراء الانتخابات لانهاء خالة الانسداد السياسي التي تعاني منها البلاد

لافتا الى ضرورة الاتفاق على حكومة تكنو قراط مختصرة مهمتها اجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب