تنبيه هام من المركز الوطني للارصاد الجوية بشأن تقلبات جوية وأمطار رعدية غزيرة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهاً هاماً بشأن الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا، محذراً من تقلبات جوية وأمطار جيدة على مناطق شمال شرق ليبيا تبدأ من هذه الليلة.

وبحسب المركز، تتأثر مناطق شمال شرق ليبيا بتقلبات جوية من مساء اليوم الخميس (هذه الليلة ونهار يوم الغد الجمعة) مع فرصة لهطول امطار جيدة مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية.

ووفقا للمركز من المتوقع ان تكون غزيرة احيانا خاصة على ( المناطق الممتدة من بنغازي إلى طبرق والمناطق المجاورة لها – التميمى – المخيلى – الجبل الاخضر- المرج والجغبوب) مما تسبب فى جريان بعض الاودية المحلية وتجمع المياه فى الاماكن المنخفضة.

وشدد المركز على أخذ الحيطة والحذر خاصة للرعاة قرب مجرى الاودية.

وبحسب المركز تتراجع في الحرارة على معظم مناطق الشمال حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (17-21)مْ, وعلى مناطق الوسط والجنوب مابين (23-30)مْ.

ومن المتوقع ان يستقر الجو بداية من يوم الغد على المناطق الغربية ويشمل الاستقرار يوم السبت اغلب مناطق ليبيا.