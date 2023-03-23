الشويهدي: تهديد مجلس الأمن موجه بالدرجة الأولى لمجلسي النواب والدولة

قلل جلال الشويهدي عضو مجلس النواب، من أهمية تلويح مجلس الأمن الدولي بمعاقبة المعرقلين للعملية الدستورية في ليبيا

وقال جلال الشويهدي، إن تهديد مجلس الأمن بمعاقبة مُعرقلي الانتخابات في ليبيا، اعتاد الليبيون سماعه كلما أعلنت البعثة الأممية عن أي مبادرة أو خطة جديدة تتعلق بالأزمة السياسية.

وأكد أن التهديد موجه بالدرجة الأولى لمجلسي النواب والدولة، إلا أن هناك شخصيات أخرى أجهضت الاستحقاق الانتخابي السابق، ولم تتم مساءلتها.

وجدد مجلس الأمن، في وقت سابق، دعمه القوي للمبعوث الأممي إلى ليبيا، وقال البيان إن “مجلس الأمن يرى أن مبادرة باتيلي الهادفة إلى إنشاء فريق ليبي رفيع المستوى معني بالانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة مبادرة مشجعة“.

كما هدد المجلس في بيانه بعقوبات ضد من يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح في ليبيا بما في ذلك عرقلة إجراء الانتخابات بموجب عقوبات المجلس.

وقال البيان إن “الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات، قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن.