وفد من الأمم المتحدة يزور سبها لمتابعة الوضع التنموي والإنساني

العنوان – سبها

زار وفد من الأمم المتحدة في ليبيا مدينة سبها لمتابعة إطلاق البرنامج المشترك المدعوم من صندوق بناء السلام.

وتابع الوفد خلال الزيارة الأسبوع الماضي الوضع التنموي والإنساني في جنوب ليبيا.

والتقى وفد الأمم المتحدة متعدد الوكالات (مكتب المنسق المقيم، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، صندوق الأمم المتحدة للسكان ، اليونيسف ،بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، المنظمة الدولية للهجرة ، برنامج الأغذية العالمي) مع المجلس البلدي لسبها ، مصرف ليبيا المركزي-فرع سبها.

وناقش وفد الأمم المتحدة ونظرائه الليبيون تحديات البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية التي يواجهها سكان جنوب ليبيا.

وتم إجراء زيارات ميدانية لإلقاء نظرة مباشرة على التقدم المحرز في مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الأمم المتحدة وشركاؤها المحليون.