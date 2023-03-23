القبض على العقرب في مدينة سبها

أعلنت مديرية أمن سبها، القبض على المتهم الملقب بالعقرب والمطلوب في عدد من جرائم السرقات في المدينة .

وبالتفاصيل، وفقًا لمديرية الأمن أنه بتاريخ {2552021} حضر لمركز شرطة سبها المدينة الموطن/ /مواليد /1995 م /مقيم/ سبها الناصريه/المهنه / عمل حر/ الجنسية/ ليبي/ وابلغ عن شخص يلقب بالعقرب يدعى م م ع قام بسرقة مبلغ مالي ستة وثلاتون الف دينار ليبي من سيارته نوع متشي كنتر في شارع 40 .

وتم التعميم على المشكو فيه وبتاريخ 20�32023 تم ضبط المشكو فيه من قبل احد دوريات شرطة الدعم المركزي بدايري الجديد بناء على برقية قبض عليه من هثا المركز وتم تسليمه الى مركز شرطة سبها المدينة وتم التحقيق معه الاسم /”م م ع / مواليد/ 1996م / الإقامة/سبها المنشية شارع 40 / المهنة/ عاطل عن العمل/ الجنسية/ليبي// اعترف بما نسب اليه واعترف أيضا على عدة سرقات أخرى وهي //

▪︎/قام بسرقة ثلاثة رؤس اغنام من زريبه في شارع 40 سنة 2022

▪︎/ وسرقة راس واحد من الاغنام من زيبة اغنام في شارع 40 سنة 2022 تم الانتقال به إلى تلك الزرايب وحضر اصحاب الزرايب وتم فتح لهم محاضر ضده

▪︎/سرقة مبلغ مالي خمسة عشر الف دينار ليبي من شخص سوداني بشارع 40 المنشية سنة 2018

▪︎/ سرقة سيارة نوع توسان من شخص كبير في السن كان صاحب السيارة في حالة سكر ودلك في الشركة الاندونسيه في شارع 40 المنشية ونقلها الى دولة النيجر سنة 2018

▪︎/ سرقة سيارة نوع هونداي لنترا لونها ابيض موديل 2010 سنة 2019

▪︎/وسرقة تايوتا هايلوكس عشرين لونها ابيض موديل 2012 سنة 2017

▪︎/ سرقة كشك لبيع التبغ بشارع 40 سنة 2021

▪︎/ وسرقة متشي كنتر بنهاية الشركة الهندية قام بعملية استيقاف هو وثلاثة أشخاص سنة 2018

▪︎/ سرقة مبلغ مالي أربعة عشر الف دينار ليبي من صاحب محل تجاري سنة 2020

▪︎/ سرقة دهب من امراء في الشارع بالقرب من محلات الأسراء بسنة 2020

▪︎سرقة تايوتا 20 لونها رصاصي كانت امام عمارة بشركة الجماهيريه سنة 2021

وباستيفاء التحقيق معه اعترف على جميع هده الوقائع وتم احالته الى النيابة العامة من حيث الاختصاص والتصرف.