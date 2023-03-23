شاهد .. تفاصيل القبض على شخصين بسرقة مواطن بالقوة في سبها

أعلنت مديرية أمن سبها، اليوم الخميس عن تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة المدينة من القاء القبض على شخصين قاما بسرقة هاتف مواطن بالقوة .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الأمن، أنه بتاريخ يوم 2132023 حضر لمركز شرطة سبها المدينة المواطن / ع ا ب ا / مواليد/ 2006 / الإقامة/ سبها الثانويه/ المهنة/ طالب/ ليبي/ وابلغ عن شخصان قاما بسرقة هاتفه بالقوه وافاد انه كان جالس في حديقة ساحة الاستقلال يتصل بهاتفه وقف عليه شخصان وسرقوا منه هاتفه بالقوه وفروا هاربين وذلك عند الساعة السابعة مساء وبحث عنهما ووجدهما عند الساعة العاشرة ليلا جالسان في الحديقة التي خلف الخزانه بمنطقة قعيد .

وعليه خرج معه أعضاء التحري والقبض بهذا المركز وتم ضبطهما وجلبهما للمركز .

وبالاستدلال معهما الاول الاسم / ص ع م ح / مواليد/ 2001 م / الإقامة/ المهديه شعبيات الاداعه / المهنة/ طالب/ ليبي/ والتاني!/الاسم/ م م ع ع / مواليد/ 2003 م / الإقامة/سبها المهديه/ المهنة/ طالب/ ليبي// واعترفا بما نسب إليهما ووجد الهاتف بجيب الاول وقاما بكسر شفرة الشريحه ومسح جميع الارقام .

وافاد المتهمين انهما كانا يرغبان في بيع الهاتف وتم توقيفهما وتسليم الهاتف لصاحبه واحالتهما الى النيابة العامة .