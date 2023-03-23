خلال اجتماع في المرج.. اقعيم يؤكد ضرورة الارتقاء بمستوى العمل الأمني

أكد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ضرورة الارتقاء بمستوى العمل الأمني وتنظيم وتطوير وتوزيع مهام رجال الشرطة، بما يخدم الصالح العام والمواطنين في كل مدن ومناطق البلاد، ممّا يُعزز التواجد الأمني في المنطقة ويفرض قوة القانون لحفظ الاستقرار واستتباب الأمن.

وبحث اقعيم بحضور عددٍ من مُدراء مديريات الأمن والإدارات، في مدينة المرج، سير العمل الأمني وخلق آليات مُنظمة تدعم عمل مُنتسبي هيئة الشرطة وتُسهل إجراءاتهم الإدارية والقانونية.

وشدد اقعيم خلال الاجتماع الدوري الرابع اليوم، على أهمية الضبط والربط والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية وأداء المهام والواجب بالصورة المُثلى.

وناقش المجتمعون عددا من الملفات والقضايا المهمة، على رأسها المنظومة الالكترونية الموحّدة لضبط المطلوبين وتقديمهم للعدالة، بالإضافة إلى التقييم العام لكفاءة الضُباط وضُباط الصف والموظفين، خاصةً المُستجدّين.