زهيو: المجتمع الدولي سمح للأطراف المحلية بإجهاض الانتخابات في 2021

قال المترشح الرئاسي، أسعد زهيو، إن تهديد مجلس الأمن بمعاقبة مُعرقلي الانتخابات لابد أن يشمل الجميع دون تمييز.

وأضاف زهيو، في تصريحات صحفية، أن المجتمع الدولي هو من سمح للأطراف المحلية بإجهاض الانتخابات عام 2021م.

ولفت إلى أن العقوبات الدولية، قد تُساهم في خفض أي انتهاكات للسباق الانتخابي، خصوصًا إذا كانت رادعة، وامتدت للحرمان من ممارسة الحقوق السياسية، ولم تقتصر فقط على حظر سفر وتجميد أرصدة بالخارج.

وتابع:” هناك تركيز على دور مجلسي النواب والدولة، أو السلطة التنفيذية، أو التشكيلات المسلحة، في حين يوجد بعض من رجال الأعمال ممن يرون أن استمرار الفوضى يؤمن مصالحهم”.

وجدد مجلس الأمن، في وقت سابق، دعمه القوي للمبعوث الأممي إلى ليبيا، وقال البيان إن “مجلس الأمن يرى أن مبادرة باتيلي الهادفة إلى إنشاء فريق ليبي رفيع المستوى معني بالانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة مبادرة مشجعة“.

كما هدد المجلس في بيانه بعقوبات ضد من يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح في ليبيا بما في ذلك عرقلة إجراء الانتخابات بموجب عقوبات المجلس.

وقال البيان إن “الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات، قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن.