وزيرة العدل تبحث التحديات والصعوبات التي تواجه تطوير منظومة الطب الشرعي في ليبيا

طرابلس 23 مارس 2023 (وال) – بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، في اجتماع موسع مع مكاتب الطب الشرعي بفروع مركز الخبرة القضائية والبحوث، تطوير منظومة الطب الشرعي في ليبيا.

وناقشت الوزيرة خلال الاجتماع الذي عقدته عبر تقنية الزوم بديوان الوزارة في طرابلس، التحديات والصعوبات التي تواجه أعمال المكاتب وتطوير منظومة الطب الشرعي والرفع من مستوى أداء الخبراء والاطباء، ومواكبة اخر التطورات العلمية والتدريب.

كما تناول الاجتماع ضرورة تقديم الدعم الفني والاستشاري لتمكين النيابات والمحاكم للحصول على تقارير الخبرة القضائية، وتقارير الطب الشرعي في الوقت المناسب وتوفير الوقت والجهد، وتقريب المسافات للمواطنين في كل ربوع ليبيا، لحسن سير العدالة وتذليل الصعاب في كافة النيابات والمحاكم بربوع ليبيا ومساعدتها في أداء أعمالها. (وال _طرابلس)

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