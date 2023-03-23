قائد إيريني: مهمتنا الرئيسية الإسهام في استقرار ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال قائد العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط “إيريني”، الأدميرال ستيفانو توركيتو، إن التمديد للعملية يؤكد تحقيقها نتائج مهمة حتى الآن، وتكشف ثقة الدول الأعضاء في الاتحاد التي قررت أن تواصل “إيريني” عملها حتى العام 2025.

وأضاف توركيتو: “هو حافز لنا لبذل أقصى ما في وسعنا لأننا ندرك أهمية عملنا الهادف إلى حماية أمن أوروبا والاستقرار في ليبيا وشمال أفريقيا”.

وأوضح توركيتو، في حديثه إلى وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء ، أن كلمة “إيريني” تعني “السلام” باللغة اليونانية، مضيفا أن الكلمة “تمثل مهمتنا الرئيسية: تقديم مساهمة ملموسة في عملية السلام في ليبيا، لا سيما من خلال فرض حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في العام 2011”.

وقال إن قرار التمديد، الصادر من مجلس الاتحاد الأوروبي، “أكد الأهداف الثانوية للعملية، حيث ستواصل إيريني المساهمة في الأمن البحري، أي احترام الشرعية في مياه وسط البحر الأبيض المتوسط، وجمع المعلومات المفيدة بشأن الاتجار غير المشروع، ليس فقط بالأسلحة إلى ليبيا ولكن أيضا (ما يتعلق بتهريب) النفط”.

ويوم الإثنين الماضي، مدد مجلس الاتحاد الأوروبي تفويض عملية “إيريني” حتى 31 مارس العام 2025، بعد المراجعة الاستراتيجية للعملية التي قامت بها اللجنة السياسية والأمنية.

وقال المجلس الأوروبي أنه “في هذا السياق، قرر المجلس زيادة تيسير التخلص من الأسلحة والمواد ذات الصلة التي استولت عليها العملية”، كما قدر أن تصل تكاليف العملية إلى 16.9 مليون يورو خلال فترة التمديد.