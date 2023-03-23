تجمع معاً لأجل الوطن يقدم مبادرة سياسية للخروج من حالة الانسداد

قدم حزب “تجمع معاً لأجل الوطن” مبادرة سياسية سعيا للخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد من خلال عقد ملتقى وطني جامع يضم كل الشخصيات السياسية والمرشحين للانتخابات في كل الدوائر الانتخابية والشباب والمرأة والنخب والاعيان.

وقال التجمع إن مبادرته التي صاغها عقب اجتماعات موسعا عقده قبل ايام بمدينة سرت، تتلخص في عقد ملتقى وطني جامع يضم كل الشخصيات السياسية والمرشحين للانتخابات في كل الدوائر الانتخابية والشباب والمرأة والنخب والاعيان، بهدف الاستفتاء على الدستور أو تعديله والاشراف على انتخاب مجلس نواب جديد يشرف بدوره على الانتخابات الرئاسية التي تكون من الشعب مباشرة.

وفي حال لم يستطع مجلس النواب القيام بدوره في المدة المذكورة يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة الدولة بالتعاون مع لجنة 5 + 5 ووزارة الداخلية للقيام بدورهما في تأمين العملية الانتخابية .

يشار إلى أن التجمع قد عرض المبادرة من خلال ملتقى القيادات الوطنية الذي انعقد بمجمع قاعات واجادوجو بمدينة سرت في الفترة من 15 – 17 مارس 2023.