كمين محكم يطيح بتشكيل عصابي خطير في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس عن تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة طريق المطار من القبض على تشكيل عصابي قام بسرقة شقة بحي الزهور و استرجاع المسروقات .

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تقدم احد المواطنين بالمنطقة بشكوى مفادها تعرض شقته لسرقة و اختفاء مبلغ مالي يتجاوز العشرين الف دينار بالاضافة لمصوغات ذهبية غير محددة القيمة من الشقة .

وبعد تلقى البلاغ قام رئيس مركز شرطة طريق المطار العميد مفتاح ميلود بتكليف رئيس التحري لكشف ملابسات الواقعة و استطاع و فريقه خلال 72 ساعة من الوصول لاول مشتبه به حيث تم تعقبه خارج طرابلس و إعداد كمين للايقاع به و بعد القبض عليه و باقي التشكيل.

وبالاستدلال معهم اعترفوا بسرقتهم وتم استرجاع جزء من المبلغ المسروق و المسوغات، تم تحرير محضر بالواقعة التي احيلت رفقة المتهمين و المبرزات للنيابة العامة.