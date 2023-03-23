المركزي والحكم المحلي يتفقان على تشكيل غرفة لمتابعة أوضاع السيولة

العنوان – طرابلس

اتفق مصرف ليبيا المركزي مع وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية تشكيل غرفة لمتابعة أوضاع السيولة.

وأكد المركزي خلال اجتماع وزير الحكم المحلي بالوحدة الوطنية بدر الدين التومي مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي ، ومدير ادارة الرقابة على المصارف، أن السيولة متوفرة ولايوجد بها أي مشاكل.

وافاد مصرف ليبيا المركزي أن المصرف على استعداد لأي احتياجات مشيراً إلى أنهم قاموا بعدد من الإجراءات أهمها رفع قيمة سحب البطاقة الذاتية إلى (1000)دينار وبطاقة الشراء إلى (4000)دينار.

ولفت المركزي إلى أنه كانت هناك عدد من الإشكاليات بسبب الطيران تمت معالجتها في بعض المدن مثل غات وأوباري.

وتم الاتفاق على تشكيل غرفة خلال شهر رمضان بين وزارة الحكم المحلي والمصرف المركزي، لمتابعة أوضاع السيولة بالمصرف في البلديات ومعالجة أي مختنقات .

وطمأن مدير إدارة الرقابة على المصارف بأن العمل مستمر مع المصارف التجارية لتوفير السيولة، مؤكدين أن مشكلة السيولة أصبحت من الماضي.