تفاصيل مثيرة في القبض على شخصين بمقر شركة مهجورة في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الخميس عن تمكن قسم التحريات العامة من القبض على شخصين يقومان بتصنيع الخمور المحلية داخل مقر شركة مهجورة بمنطقة الكيش.

عُقب ورود معلومات لقسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عن شخصين يقومان بتصنيع الخمور المحلية بموقع إحدى الشركات المهجورة بمنطقة الكيش وعلى الفور أصدر السيد رئيس القسم العقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين .

وإنطلقت قوة من أعضاء التحريات لمراقبة المكان سالف الذكر وبعد مراقبة المكان لاكثر من ثلاثة ساعات تم مشاهدة الشخصين المطلوبين وهما يحملان جالون سعة 20 أزرق اللون وقنية سعة 6لتر وعلى الفور تم ضبطهم وأتضح أن الجالون والقنينة مملوئة بالمواد المُسكرة وتم دخول مقر الشركة والعثور على مصنع صغير للخمور المحلية وعدد 4 قنينات سعة نصف لتر بها خمور محلية حيث حاول أحد المضبوطين تحطيم هاتفه عند القبض عليه وبتفتيش الهاتف إحترازيا عُثر على صور أسلحة نارية مختلفة وصور لقطع من مادة الحشيش المخدرة .

وتم الإنتقال بهم إلى القسم وبالإستدلال معهم تبين أن يدعى أ.أ.م. من مواليد 1983 والثاني يُدعى ج.ج.أ من مواليد 1998 وإعترفا بما نُسب إليهما .

وبالتعميم عليهما أتضح أن الاول من ذوي السوابق الجنائية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة .