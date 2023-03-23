عميد بلدية سبها يبحث مع ممثل أممي تعزيز الشراكة من أجل السلام والتعافي

بحث عميد بلدية سبها بلحاج علي، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارك أندري فرانش، الشراكة من أجل بناء السلام والتعافي الاقتصادي ودعم أصحاب الأعمال في سبها.

وقال فرانش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن الازدهار في سبها سيكون حافزا لكل جنوب ليبيا، وقدم شركة لشركاء البرنامج الأممي والممثلين في الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والنرويج وبريطانيا وصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، واصفا اللقاء بـ«المثمر».

وزار وفد تابع للأمم المتحدة في ليبيا، الأسبوع الماضي مدينة سبها، لمتابعة إطلاق البرنامج المشترك المدعوم من صندوق بناء السلام، ومتابعة الوضع التنموي والإنساني في جنوب ليبيا.