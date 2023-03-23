فريق السيولة: وصول سيولة لمطار بنينا بقيمة 70 مليون دينار مخصصة لمصارف الجمهورية

العنوان – بنغازي

ذكر فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي وصول شحنة سيولة بقيمة 70 مليون دينار لمطار بنينا بمدينة بنغازي مخصصة لفروع مصرف الجمهورية.

وأكد الفريق وفقا لصحيفة صدى الاقتصادية أن شحنة السيولة قادمة من طرابلس، وتأتي في إطار خطة المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا.

ةأضاف الفريق أنه يعمل على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس وعلاوات الأبناء والزوجة ومنح الطلبة.

وأكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدارات المصارف لتزويدها باحتياجاتها من السيولة اليومية .