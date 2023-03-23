اقعيم: لابد من الارتقاء بمستوى العمل الأمني وتنظيمه وتطويره

عقد وكيل وزارة الداخلية “فرج اقعيم”، في مدينة المرج، الاجتماع الدوري الرابع لقيادات وزارة الداخلية، بحضور عددٍ من مدري مديريات الأمن والإدرات.

ويأتي ذلك في إطار متابعة ودعم مُكوّنات الوزارة وللوقوف على سير العمل الأمني وخلق آليات مُنظمة تدعم عمل مُنتسبي هيئة الشرطة وتُسهل إجراءاتهم الإدارية والقانونية، مع التشديد على أهمية الضبط والربط والإلتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية وأداء المهام والواجب بالصورة المُثلى.

وناقش اقعيم، مع مديري الأمن حُزمةً من الملفات والقضايا المُهمة على رأسها المنظومة الإلكترونية المُوحّدة لضبط المطلُوبين وتقديمهم للعدالة، بالإضافة إلى التقييم العام لكفاءة الضُباط وضُباط الصف والمُوظفين خاصةً المُستجدّين.

وشدد اقعيم، على ضرورة الارتقاء بمستوى العمل الأمني وتنظيم وتطوير وتوزيع مهام رجال الشرطة كلٌ حسب كفاءته، بما يخدم الصالح العام والمُواطنين في كافة مُدن ومناطق البلاد ممّا يُعزز التواجد الأمني في المنطقة وفرض قُوة القانون لحفظ الاستقرار واستتباب الأمن .