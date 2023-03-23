مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: جهود باتيلي «فرصة ممتازة» لإنجاز الانتخابات الليبية

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف، اليوم الخميس، إن الجهود السياسية الجديدة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي «فرصة ممتازة» للمُضي قدمًا نحو إجراء انتخابات هذا العام.

وأكدت باربرا ليف، في تصريحات إلى وكالة «رويترز» إنها التقت زعماء ليبيين لإبلاغهم توقعاتنا بشكل مباشر للغاية”.

وعلى الرغم من الشكوك بعد أعوام من مساعي حمل القادة السياسيين في ليبيا على القبول بانتخابات قد تنهي سلطتهم، قالت ليف إن باتيلي «يرى بوضوح شديد» التحديات.

وأكدت إنه «على عكس الماضي، فإن موقف المجتمع الدولي بات أكثر انحيازًا لليبيا». وأضافت أنه على الرغم من عدم وجود ضغوط لفرض عقوبات على «المفسدين» في ليبيا، لكن «ربما يحدث ذلك في نهاية المطاف».

وأوضحت ليف، إن المجموعة تنتهك السيادة الليبية وتزعزع استقرار منطقة الساحل، مضيفة أنها تستغل ليبيا بشكل مبدئي «كطريق ممهد للوصول إلى وسط أفريقيا ونهب مواردها.