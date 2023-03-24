الحداد: نسأل الله أن تكلل جهودنا لتوحيد الجيش بالنجاح والتوفيق

قال محمد الحداد رئيس أركان الجيش في حكومة عبدالحميد الدبيبة بالمنطقة الغربية:” نسأل الله أن تكلل مجهوداتنا من أجل توحيد الجيش الليبي بالنجاح والتوفيق”.

وأضاف الحداد، في تهنئته لليبيين بحلول شهر رمضان:” أتقدم لسيدي القائد الأعلى للجيش الليبي وسيدي وزير الدفاع بأسمى التهاني والتبريكات”.

وتابع الحداد:” تعاونت مؤسسة الجيش بكافة مستوياتها القيادية من أجل إدراج العلاوات الساكنة ضمن المرتبات التي كانت محجوبة منذ فترة”.

ولفت إلى أنه تم تفعيل القرار 441 وتضمنت رواتب العسكريين العلاوات الساكنة بحيث تحققت المساواة بين أفراد الجيش.

واستطرد:” نُطمئن باقي الموظفين المدنيين بالمؤسسة العسكرية بأن مرتباتهم سوف تُعدل أسوة بزملائهم العسكريين قريبًا”.

وأوضح:” نطمئن المتقاعدين من أبناء المؤسسة العسكرية بأننا وصلنا لخطوات متقدمة في اجتماعاتنا مع صندوق الضمان الاجتماعي لتسوية مرتباتهم طبقًا لما أقرته التشريعات أسوة ببقية أبناء الوطن”.