تركيب أنظمة رقمية في نطاق مديرية أمن الكفرة

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، الخميس، عن تركيبها الأنظمة الرقمية في نطاق مديرية أمن الكفرة.

وقالت الوزارة، إن الأنظمة الرقمية تشتمل على نظام البلاغات والاستعلام الأمني الموحد، ونظام إصدار شهادة الحالة الجنائية الإلكترونية، ونظام غرف العمليات الذكية والاستجابة السريعة.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار توحيد المؤسسة الأمنية، والسعي لربط جميع مديريات الأمن لإتاحة الخدمات الأمنية للمواطنين، وتوفيراً للوقت والجهد.

وتعلن الوزارة بشكل دوري عن نتائج إيجابية للمنظومة الرقمية، سواء ما يتعلق بضبط السيارات المسروقة أو القبض على متهمين في وقائع جنائية بعموم البلاد.