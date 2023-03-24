وسائل اعلام تكشف تفاصيل اجتماع لقيادات بارزة بشأن هجوم “حفتر وجويلي” على طرابلس

كشفت مصادر مطلعة صرحت لوسائل اعلام محلية عن تفاصيل اجتماع عُقد في منزل آمر اللواء 111 عبدالسلام زوبي بمنطقة حي الأندلس، جمعه بآمر جهاز دعم الإستقرار غنيوة الككلي ووزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي.

ووفقا لتقرير بثته منصة “ليبيابرس” أشارت إلى إن الاجتماع بحث المعلومات الواردة إليهم بخصوص الهجوم على طرابلس الذي يُعد له صدام حفتر وأسامة الجويلي خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

وبحسب التقرير فقد تم في الاجتماع التعرض من قبل عبدالسلام الزوبي لموقف تركيا التي وصفها بغير المُتحمسة مُقارنة بموقفها في معركة بركان الغضب للدفاع عن طرابلس، وأرجع ذلك لظروف الانتخابات التركية القادمة.

وأعرب الزوبي عن تخوفه من وجود تحالف سري بين الجويلي ومعمر الضاوي آمر الكتيبة 55 لدعم والمشاركة في الهجوم على طرابلس، وفقاً للتقرير.

وأشار الزوبي الى اجتماع صدام حفتر مع آمر كتيبة ثوار طرابلس أيوب بوراس وآمر كتيبة النواصي مصطفى قدور والقيادي بها محمد بودراع (الصندوق) واتفاقهم على خطة للتسرب بشكل سلمي إلى طرابلس إلى أن يحين وقت السيطرة عليها ليكونوا حصان طروادة يسلم المدينة من الداخل.

وأعرب المجتمعون عن تخوفهم من الموقف الأمريكي، مشيرين إلى أن اهتمام أمريكا ينصب في اتجاه إجراء الانتخابات فقط، أي أنها لن تكون داعمة لهم في هذه الحرب، بحسب وصف التقرير.