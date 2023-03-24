مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: مبادرة “باتيلي” فرصة ممتازة لإجراء الانتخابات الليبية

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، أن الجهود السياسية الجديدة التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، تعد فرصة ممتازة للمضي قدماً نحو إجراء انتخابات هذا العام.

وقالت باربرا ليف، في تصريحات إلى وكالة «رويترز» أمس الخميس، إنها التقت زعماء ليبيين لإبلاغهم توقعاتنا بشكل مباشر للغاية.

وأشارت إلى أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، يرى بوضوح شديد التحديات، على الرغم من الشكوك بعد أعوام من مساعي حمل القادة السياسيين في ليبيا على القبول بانتخابات قد تنهي سلطتهم.

ولفتت: على عكس الماضي، فإن موقف المجتمع الدولي بات أكثر انحيازًا لليبيا، مضيفة أنه على الرغم من عدم وجود ضغوط لفرض عقوبات على المفسدين في ليبيا، لكن ربما يحدث ذلك في نهاية المطاف.

كما أشارت ليف، إلى أن مجموعة فاغنر تنتهك السيادة الليبية وتزعزع استقرار منطقة الساحل، مشيرة إلى أنها تستغل ليبيا بشكل مبدئي كطريق ممهد للوصول إلى وسط أفريقيا ونهب مواردها.

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وكانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، زارت ليبيا الاثنين الماضي، وعقدت سلسلة اجتماعات مع القادة في ليبيا، برفقة المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية، ليزلي أوردمان.

والتقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في مدينة بنغازي.

ثم توجهت إلى طرابلس والتقت مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ووزيرة الخارجية بحكومته نجلاء المنقوش، والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

كما التقت باربرا ليف، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.

وتركزت جميع لقاءات مساعدة وزير الخارجية الأمريكي على مناقشة التطورات السياسية، وتأكيد بلادها على دعم عمل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مع القادة والمؤسسات الليبية لوضع ‫إطار دستوري‬ وجدول زمني لإجراء ‫الانتخابات‬ هذا العام.‬‬‬‬‬‬