النائب العام يأمر بحبس مسؤولي مراقبة الخدمات المالية في بلدية وردامه

الوطن|رصد
أمر النائب العام الصديق الصور بحبس المراقب المالي والقائم على إدارة الشؤون الإدارية ومسؤول المراجعة في المراقبة بالإضافة إلى مراقب الإقتصاد في بلدية وردامه.
وكشف مكتب النائب العام عن تعمد المتهمين بتزوير بيانات وثائق رسمية وتحقيق منافع مادية غير مشروعة لأنفسهم ولغيرهم بالإضافة إلى تعمدهم بصرف مرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة.
وأضاف المكتب الإعلامي في بيانه اليوم بقيام المتهمين بتمكين أشخاص من تحصيل مبالغ مالية كمرتبات رغم انتفاء الرابطة الوظيفية بالإضافة إلى منح مكافئات لموظفين دون سند قانوني وتعمدهم بتكرار صرف رواتب بعض الموظفين عدة مرات بهدف إتاحة تحصيلهم منافع غير مشروعة.
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