النائب العام يأمر بحبس مسؤولي مراقبة الخدمات المالية في بلدية وردامه

أمر النائب العام الصديق الصور بحبس المراقب المالي والقائم على إدارة الشؤون الإدارية ومسؤول المراجعة في المراقبة بالإضافة إلى مراقب الإقتصاد في بلدية وردامه.

وكشف مكتب النائب العام عن تعمد المتهمين بتزوير بيانات وثائق رسمية وتحقيق منافع مادية غير مشروعة لأنفسهم ولغيرهم بالإضافة إلى تعمدهم بصرف مرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة.