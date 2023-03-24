مبروكة توغي تتوصل إلى صيغة نهائية لمشروع اتفاق للتعاون الثقافي مع تونس

اتفقت ليبيا وتونس على إعادة تفعيل المركز الثقافي الليبي التونسي في البلدين، والتعاون في حل المشاكل والصعوبات التي تواجه الدار العربية لكي تستأنف نشاطها وتستعيد مكانتها.

جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها وفد تونسي رفيع من وزارة الثقافة التونسية، خلال اليومين الماضيين، مع مسؤولين من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بطرابلس.

وجرى خلال المباحثات التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع اتفاق للتعاون الثقافي المشترك، واستعراض آفاق التعاون وبحث آليات العمل المشترك بين البلدين في شتى المجالات الثقافية.

واختتم الوفد التونسي الخميس، زيارة عمل لليبيا استمرت عدة أيام، بحثت خلالها تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين وكيف يمكن النهوض بها.