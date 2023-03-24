مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: موقف المجتمع الدولي بات أكثر انحيازًا لليبيا

العنوان-طرابلس

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، باربرا ليف، الخميس، إن الجهود السياسية الجديدة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي فرصة ممتازة للمُضي قدمًا نحو إجراء انتخابات هذا العام.

وزارت ليف ليبيا هذا الأسبوع، وقالت في تصريحات لوكالة رويترز إنها التقت زعماء ليبيين لإبلاغهم توقعاتنا بشكل مباشر للغاية.

وعلى الرغم من الشكوك بعد أعوام من مساعي حمل القادة السياسيين في ليبيا على القبول بانتخابات قد تنهي سلطتهم، قالت ليف إن باثيلي يرى بوضوح شديد التحديات.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إنه على عكس الماضي، فإن موقف المجتمع الدولي بات أكثر انحيازًا لليبيا وأضافت أنه على الرغم من عدم وجود ضغوط لفرض عقوبات على المفسدين في ليبيا، لكن ربما يحدث ذلك في نهاية المطاف.

وقالت ليف إن المجموعة تنتهك السيادة الليبية وتزعزع استقرار منطقة الساحل، مضيفة أنها تستغل ليبيا بشكل مبدئي كطريق ممهد للوصول إلى وسط أفريقيا ونهب مواردها.

وخلال زيارتها إلى ليبيا التقت باربرا ليف مختلف الأطراف الليبية، وفي مقدمتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، والقائد العام لقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والمبعوث الأممي عبدالله باثيلي.