ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أون لاين” المصري الناطق بالإنجليزية حاجة القاهرة وأنقرة للتوصل إلى تفاهم بشأن ليبيا تمهيدًا لتطبيع علاقاتهما الثنائية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أوضح أن المأمول من تركيا هو الحذو حذو مصر المستخدمة كل إمكانياتها لمساعدة الليبيين على التغلب على العوائق السياسية والقانونية الحائلة دون إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية واستخدام نفوذها على القوى السياسية في غرب ليبيا.

وبين التقرير أن هذا النفوذ التركي مطلوب لحمل هؤلاء على التوحد خلف موقف مفضٍ إلى حل وسط لأزمة ليبية طال أمدها، مشيرًا إلى أن أحد المتطلبات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف هو انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بغض النظر عن السياق الذي سمح لها فيه بالدخول للأراضي الليبية.

وشدد التقرير على إمكانية قيام الرئيس الجديد المنتخب في ليبيا ورئيس حكومتها المنتخبة بالنظر في في جميع الاتفاقات السابقة الموقعة من قبل الحكومات المتصارعة على الشرعية في البلاد بشأن التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، لضمان عدم انتهاكها للقوانين الدولية واتفاقيات الحدود البحرية.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post أهرام أون لاين: لا بد من تفاهم مصري تركي بشأن ليبيا لتطبيع العلاقات بين البلدين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية